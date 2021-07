A Viareggio l’aperitivo si fa sospesi a 50 metri d’altezza

L’emozione di un aperitivo o una cena vista mare a 50 metri di altezza. Da domani (2 luglio) al 10 luglio arriva sul lungomare di Viareggio in piazza Pea, lo Skymoon, un tavolo unico attaccato ad una gru attorno al quale possono sedersi 22 persone, distanziate tra loro, sospeso a 50 metri.

Il committente è la ditta Sivieri, che da oltre 40 anni si è specializzata in attrazioni ad alta quota, “Un evento giovane, innovativo, che rilegge in chiave contemporanea il concetto classico dell’attrazione panoramica – commenta l’assessore al turismo Alessandro Meciani – Il nostro lungomare offre scorci bellissimi, e Skymoon, in esclusiva a Viareggio per tutta la provincia, offrirà l’opportunità di ammirarli da un punto di vista inedito”.