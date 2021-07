Decoro urbano, Pardini (Lega): “A Torre del Lago la situazione è inaccettabile, servono interventi”

“Siamo a luglio, la stagione estiva è praticamente iniziata e il nostro territorio dovrebbe già essere nelle migliori condizioni per accogliere i turisti e dare buona immagine di sé e questo ovviamente anche per rispetto dei cittadini che qui vivono e pagano le tasse. Invece, purtroppo e nonostante i numerosi solleciti, il degrado di Torre del Lago a causa della consueta manchevolezza dell’amministrazione è sotto gli occhi di tutti“. Lo dichiara Alberto Pardini, consigliere della Lega.

“Avevo già chiesto a tempo debito interventi di decoro soprattutto per quanto riguarda il taglio delle erbacce lungo le strade, realizzati purtroppo solo in parte, poi più niente. Ad oggi, per esempio, il poco decoro sul viale Giovanni ventitreesimo lo dobbiamo ai campeggi presenti, mentre il viale Puccini – continua Pardini – sta diventando impraticabile per tutti, in particolar modo disabili e donne con passeggino, a causa dei polloni degli alberi, lasciati crescere indiscriminatamente, e delle fronde più basse degli stessi. Problemi che, peraltro, riguardano in parte anche il viale Marconi”.

“Dalla maggioranza – prosegue – si parla continuamente e da anni, di una fantomatica ‘bellezza che ci travolgerà’, ma al netto dei continui spot su investimenti milionari e piani straordinari che si ripetono a cadenza annuale, quel cambio di marcia promesso e che, addirittura, secondo qualcuno sarebbe in corso, non si vede. Anche per i piccoli (e urgenti) interventi l’azione amministrativa è lunga e tardiva, basti pensare a quanti mesi sono stati necessari per la semplice riparazione del parapetto sul Belvedere Puccini. E’ inaccettabile”.

“Chiedo che l’amministrazione comunale – conclude – si attivi con urgenza per i necessari lavori di decoro e sicurezza lungo le strade del paese e ricordo che la stagione estiva inizia già a maggio, non a luglio”.