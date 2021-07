Lista blu: “Dopo le frasi sessiste di Dondolini l’opposizione tace e vota a favore: il consigliere si dimetta”

Anche la lista blu del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro interviene sul caso Dondoloni (FdI ) e gli shorts che, secondo il consigliere, provocherebbero risse alla movida.

“Prima di parlare, pensa, dice una canzone. Prima di votare favorevole, pensa di più, diciamo noi – si legge nella nota- Dopo le vergognose, sessiste, discriminatorie, retrograde frasi pronunciate dal consigliere Dondolini di FDI nel Consiglio Comunale di ieri, che, senza giri di parole trova nell’abbigliamento succinto delle giovani la ragion d’essere di non meglio precisati episodi di violenza fra ragazzi, dopo le altrettante parole offensive contro tutte le famiglie della nostra città, accusate di non educare e controllare i propri figli adolescenti, solo un silenzio imbarazzante da parte dell’opposizione tutta”

“Nessuno si è indignato per le parole appena sentite, nessuno si è sentito in dovere di sostenere il diritto di tutte le donne a non essere giudicate in base all’abito – proesegue la lista blu – Ci saremmo aspettati una presa di distanza chiara e netta di fronte a parole che ci riportano indietro di decenni, parole che nascondono un retropensiero da tribunale dell’Inquisizione da cui nessun membro dell’opposizone ha avuto il coraggio di prendere le distanze, nè da destra nè da chi sostiene di essere di sinistra e in consiglio va a braccetto con Lega e FDI votando le loro mozioni. Di fronte alle gravi accuse sessiste rivolte alle donne, in questo caso appena adolescenti, ancora una volta colpevolizzate, ciò che abbiamo udito è solo l’imbarazzante eco di voti favorevoli”.

La mozione presentata dal consigliere Dondolini è stata rigettata al mittente dalla maggioranza tutta – conclude la nota – composta dalla Lista Blu Del Ghingaro, dal PD, da Progetto per Viareggio, da Viareggio Democratica e da Giovani per Viareggio, ha visto gli assordanti voti favorevoli di FDI, della Lega, di Civicamente Troiso, della Lista Bonaceto e della Consigliera Paci del Gruppo Misto. Ci saremmo aspettati anche scuse e dimissioni da parte del Consigliere Dondolini e se ancora non ha pensato a farlo, lo invitiamo cortesemente a rifletterci sopra”