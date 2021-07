“Risse causate dagli short delle ragazze”, Pd e Sinistra Italiana: “Parole vergognose”

I consiglieri comunali Pd di Viareggio considerano “vergognose le parole del consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Dondolini, che nella seduta consiliare del 30 giugno, ha affermato che sono le ragazze in shorts ad istigare i maschi alla rissa”.

“Una simile affermazione nel contesto di un consiglio comunale non deve e non può passare inosservata – dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico – in quanto rischia di cancellare decenni di battaglie delle donne contro gli stereotipi di genere, per il rispetto della persona e delle libertà individuali. Non si scherza su questi temi! La lotta contro la violenza passa attraverso un cambiamento culturale nel quale ci dobbiamo sentire tutti impegnati, indipendentemente dal colore politico e su cui non rivela l’abbigliamento che una ragazza decide di indossare. Chi ha dei ruoli istituzionali deve per primo dare il buon esempio stando molto attento ai messaggi che può veicolare attraverso la funzione pubblica che è chiamato a svolgere. La visione del corpo della donna come oggetto sul quale si possa dibattere rispetto a cosa possa o non possa indossare è da sradicare e purtroppo contribuisce a tenere in vita un sistema patriarcale che rende spesso le donne vittime di violenze fisiche e psicologiche.”

“La violenza – proseguono i consiglieri comunali del Partito Democratico – non è giustificabile e non può trovare nessun tipo di scusante nella presunta provocazione. Riteniamo pertanto le parole di Marco Dondolini offensive non solo per le donne ma per gli uomini stessi, considerati dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, incapaci di controllare istinti ed emozioni, alla vista del corpo di una donna e non persone in tutta la loro complessità, con un intelletto, un’etica e dei valori. La lotta per la non violenza si porta avanti educando al rispetto i propri figli e le proprie figlie all’interno del nucleo familiare, ma si porta avanti anche nella scuola e nei consessi istituzionali come può essere un consiglio comunale. Stupisce e sconforta constatare che nessuno dei consiglieri dell’opposizione abbia preso le distanze da Dondolini che ha utilizzato queste affermazioni per illustrare e motivare il voto favorevole alla mozione.”

“Parole gravi e pesanti, pronunciate con una superficialità disarmante”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sulla vicenda che sta scatenando polemiche in Versilia. “Che dire? Solo 3 cose – conclude il leader di Sinistra Italiana – innanzitutto giù le mani dalle ragazze. E poi sarebbe ora che dalle parti di FdI uscissero dal Medioevo, ed infine questo signore dovrebbe dimettersi e chiudere con la politica.”