Montemagni (Lega): “No al trasferimento a Massa del laboratorio farmaceutico del Versilia”

“La segnalazione del sindacato Uil in merito ad un possibile trasferimento del laboratorio farmaceutico del Versilia al presidio di Massa Carrara non è da sottovalutarsi e riteniamo utile chiarire se sia solo un’ipotesi, peraltro secondo noi da osteggiare, oppure se la cosa sia già pianificata”. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Pensiamo, per svariati motivi – prosegue il consigliere – che le due strutture non debbano essere accorpate, ma rimanere distinte nei propri territori di riferimento. Non bisogna ridimensionare un servizio molto importante, con migliaia di prestazioni annue il cui spostamento creerebbe, sicuramente, solo disagi ai cittadini. La pandemia sembra non aver insegnato nulla a chi amministra questa Regione visto che invece di puntare a smantellare strutture, occorrerebbe investire in modo adeguato. Il punto sanitario versiliese è, se possibile, ancora più essenziale in estate, quando la presenza dei turisti aumenta in modo rilevante il numero di persone che potenzialmente potrebbero necessitare dei servizi del laboratorio”.

“Pertanto – conclude Elisa Montemagni – per dissipare ogni dubbio in merito, interpelleremo direttamente l’assessore Bezzini”,