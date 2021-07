Per la prima volta una donna alla guida dei Lions di Viareggio: è Marina De Simone

Cambio di presidenza nel club Lions Viareggio-Versilia Host. Per la prima volta una donna alla guida dei Lions

In una bella e partecipata cerimonia, naturalmente nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, si è tenuto nella splendida location della La Costa dei Barbari, il passaggio della campana tra il presidente uscente Pierluigi Pellini e l’entrante Marina De Simone.

Durante la serata, presenti anche rappresentanti delle amministrazioni Comunali versiliesi, il presidente uscente, Pierluigi Pellini, ha ripercosso le numerose iniziative svolte nell’annata trascorsa dal Club Viareggio\Versilia Host. Un annata ancora una volta flagellata dalla pandemia Covid che ha necessariamente indirizzato le azioni del club: in particolare con importanti sovvenzioni per l’acquisto di monitor per il pronto soccorso pediatrico dell’pspedale Versilia, un ecografo portatile per l’assistenza domiciliare per i pazienti da parte delle Usca per l’iniziativa catena del freddo con la quale grazie all’utilizzo di mezzi di trasporto dedicati è stato possibile portare generi alimentari e speciali contenitori frigo ad Enti locali di assistenza, alla Casa dei Diritti e Legalità, al banco alimentare. E’ stato anche motivo di orgoglio ricordare il sostegno dato alla Casa dei Diritti e Legalità e la recente intitolazione di una sala di Vila argentina al compianto Gianfranco Parenti.

Iniziative e cifre di rilievo ottenute grazie alla profonda e disinteressata generosità dei Soci del Club

Il neo-presidente Marina De Simone ha illustrato le future iniziative che riguarderanno in particolare il mondo giovanile, il gravissimo fenomeno delle dipendenze, anche quelle meno conosciute ed emergenti collegate all’utilizzo dei social e del digitale con iniziative a favore dello sport che ne può essere un efficace antidoto. Attenzione anche al mondo dei diversamente abili come la “fly therapy”. Come non mancheranno iniziative in favore del De Sortis di Viareggio e del volontariato sanitario. Mentre con la locale Asl verranno valutate iniziative a sostegno della nostra sanità territoriale. E, non ultimo, se il quadro Covid lo permetterà, l’impegno Lions a far rigenerare le nostre tradizionali iniziative a favore della la Mensa dei Poveri della Parrocchia di s Francesco di Viareggio e della nostra gloriosa Canzonetta a Viareggio.



Nel consiglio come vice-presidenti Guido Olmi e Emanuele Palagi, come segretario Raimondo Meneghetti, come tesoriere Alessandro Giannecchini, come cerimoniere Federico Roman. Tra i consiglieri Marco Marvaso, Fabio Mazzoni, Manuela Frediani, Luca Lunardini (come addetto stampa del club). Presidente del comitato nuovi soci Stefano Landucci, censore Giuseppe Pistoresi. Responsabili rispettivamente dei rapporti con la Fondazione Internazionale Lions, con i Club giovanili Leo, per l’informatica e per la comunicazione Fabrizio Biagioni, Roberto Taucci, Andrea Ticci e Luca Lunardini.