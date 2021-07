Viareggio, in arrivo altri 6 milioni per il piano triennale delle opere

Altri 6 milioni in arrivo per il piano triennale delle opere di Viareggio. È stato infatti approvato con delibera di giunta il secondo a secondo aggiornamento al programma e l’elenco annuale per il 2021. L’atto, che andrà all’approvazione del prossimo consiglio, vuole assegnare nuove risorse di parte dell’avanzo vincolato 2021 alle opere inserite nella programmazione.

Gli interventi più importanti riguardano la marina di Torre del Lago e il Belvedere, ma anche l’area della Torre Matilde, e la Terrazza della Repubblica. E poi le scuole con la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’impianto di irrigazione del verde, gli interventi sui vari edifici comunali.

“Abbiamo destinato ulteriori 2milioni di euro per il secondo lotto della terrazza della Repubblica comprensivo di piazza Zara e dell’area antistante all’ex Caprice – afferma l’assessore Federico Pierucci – e della sistemazione del verde. Un lavoro che partirà a ruota dopo il cantiere attualmente in atto. Altra voce importante è quella che riguarda l’adeguamento degli stanziamenti sia per il Belvedere di Torre del Lago che per la Marina: circa 3milioni di euro in tutto. In questo caso dobbiamo prima di tutto mettere a punto la progettazione, pensiamo dopo l’estate”.

Poi la riqualificazione di piazza Santa Maria, di fronte alla Torre Matilde e il restauro dell’accesso alla Pineta di Ponente, lato via Vespucci: le opere di progettazione sono in corso, sono previsti circa 700 mila per il rifacimento dell’esedra, con nuova pavimentazione dell’area attualmente occupata dai parcheggi, ripulitura e sistemazione dei muretti e dei due pilastri storici.

“Si tratta di interventi che hanno piena copertura economica – aggiunge Pierucci – e che sono in progettazione da qui all’autunno. L’obiettivo è quello di riuscire ad indire le gare prima della fine dell’anno. Con l’uscita dal dissesto e lo sblocco dell’avanzo il Comune può tornare ad investire sul territorio: si tratta di oltre 50milioni di euro di investimenti sia su Viareggio che su Torre del Lago”.