Cani liberi a giro nelle aree verdi di Forte dei Marmi, l’appello dell’assessore Ghiselli al senso civico dei cittadini

L’amministrazione comunale di Forte dei Marminha ricevuto in questi giorni diverse segnalazioni di disagio, soprattutto da parte delle famiglie che hanno dei bambini, rispetto ai cani lasciati liberi nelle zone verdi pubbliche.

“Faccio un appello al senso civico dei nostri cittadini e ospiti – afferma l’assessore Enrico Ghiselli – affinché nelle zone verdi a comune tengano al guinzaglio i propri cani e e si prendano cura di raccogliere i loro bisogni. Tutti noi amiamo gli animali ma dobbiamo comunque sempre tener ben presente il rispetto per le regole e il buon decoro. Come amministrazione ci stiamo attivando per progettare e creare due sgambatoi in modo da permettere ai nostri amici a quattro zampe di avere aree dedicate in cui scorrazzare liberamente, oltre a predisporre delle cassette di cortesia contenenti i sacchetti per la raccolta dei bisogni dei cani che verranno collocate sul territorio comunale. Ma è assolutamente indispensabile che tutti siano responsabili e muniti di buon senso e facciano la propria parte nell’interesse collettivo”.