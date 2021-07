Disinfestazione zanzare in Versilia, le associazioni ambientaliste: “No a interventi inutili o dannosi”

Disinfestazione dalle zanzare in Versilia, intervengono le associazioni ambientaliste. Che mettono in guardia da possibili danni all’ambiente derivanti dal servizio.

“Stimolati da un capitolato di appalto per l’erogazione del servizio – dicono Amici della Terra, Wwf e Legambiente Versilia con Jacopo Simonetta, Marcello Marinelli e Riccardo Cecchini – emanato da un Comune della Versilia, vorremmo rivolgere un invito a tutte le amministrazioni comunali che si dovessero cimentare con tale problema affinché vengano evitate alcune procedure che potrebbero trasformare gli interventi di disinfestazione in altro disagio per la popolazione oltre a costituire un potenziale danno ambientale agli ecosistemi. Una prima considerazione riguarda le strategie adottate per l’espletamento del servizio. Occorre a nostro avviso evitare assolutamente la richiesta di effettuare trattamenti con cadenza prestabilita, cosiddetti “a calendario”, cioè senza la consapevolezza di quali specie target colpire e della loro effettiva presenza. È noto come ad oggi il disagio in ambiti urbani e periurbani sia causato essenzialmente dalla zanzara tigre (Aedes albopictus), specie esotica introdotta in Italia alcuni decenni fa e ormai naturalizzata al punto che, in alcune aree, è riuscita a soppiantare la zanzara comune (Culex pipiens). Solo in casi molto particolari il disagio è causato da specie più legate ad ambienti naturali, dove peraltro le zanzare rivestono un ruolo ecologico da non sottovalutare e le cautele da adottare per il loro contenimento dovrebbero essere ancora maggiori”.

“La lotta alla zanzara tigre, in particolare – dicono – non può essere fondata su strategie che prevedono trattamenti a calendario e tantomeno interventi antilarvali su corpi idrici (fossi, canali, eccetera) dove tale specie non si riproduce. Pertanto tali interventi risulterebbero del tutto inutili. Anche nelle caditoie stradali, se non vi è la certezza che vi sia acqua e presenza di larve, andrebbe evitato lo spargimento di insetticidi dato che gli interventi andrebbero a vuoto, con inutile spreco di denaro pubblico. Poiché la suddetta specie si riproduce elettivamente in raccolte di acqua occasionali e di piccole dimensioni, prevalentemente localizzate in ambiti privati, sarebbe molto più proficua una estesa e costante azione educativa e preventiva di informazione rivolta alla cittadinanza, invitandola ad eliminare ogni potenziale focolaio”.

“La zanzara comune – spiegano ancora le associazioni – altra specie ipoteticamente presente, si riproduce anche in corpi idrici stagnanti o a lento decorso, ma in genere ricchi di sostanza organica se non addirittura inquinati da scarichi fognari, dove non sopravvivono i loro naturali predatori (insetti acquatici, pesci, ecc.). Anche in questo caso quindi sarebbe opportuno accertare la presenza e la consistenza delle larve in funzione di effettivi disagi alla popolazione residente, prima di intervenire con l’immissione di principi attivi, peraltro potenzialmente dannosi a tutta la fauna acquatica. L’altra considerazione, infatti, riguarda i prodotti utilizzati per i trattamenti antilarvali, spesso a base di molecole di sintesi, come inibitori della crescita o altri principi attivi: si fa presente che tali sostanze, sono generalmente tossiche per l’ecosistema acquatico, come si evince chiaramente dal quaderno Ispra 10/2015, pertanto sarebbe opportuno evitarne l’utilizzo disinvolto e, aggiungiamo, ridondante e inutile per le situazioni che non ne presentano l’effettiva necessità. Altrettanto inutili e dannosi sono da ritenere i trattamenti adulticidi che, non potendo essere mirati, rischiano di uccidere tutti gli insetti utili e nessuna zanzara e quindi generalmente da evitare“.

“Intendiamo invitare con questa nota i servizi ambiente dei Comuni interessati alla lotta alle zanzare – conclude la nota – affinché mettano in atto strategie sostenibili e utilizzino prodotti che non costituiscano un potenziale disagio per la popolazione (sono comuni gli avvisi che invitano a chiudere porte e finestre, a non lasciare all’aperto residui alimentari e animali domestici, a rimuovere la biancheria e coprire le colture, ecc. insomma un vero e proprio coprifuoco…) e un pericolo per l’uomo, gli animali e gli habitat, terrestri e acquatici”.