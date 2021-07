Il piccolo Gero è scomparso a Lido di Camaiore: la famiglia lo cerca disperatamente

E’ scomparso lo scorso 29 giugno, intorno a mezzogiorno, sulla via del Secco, a Lido di Camaiore, vicino Piadinolandia. Il piccolo Gero ha solo 5 mesi, pesa circa 10 chili, taglia medio piccola.

Il cane non abita in Versilia, è in adozione da una ventina di giorni, quindi potrebbe vagare, senza meta, ovunque ed è sicuramente spaventato.

“Non tentate di prenderlo – avvisa la famiglia disperata che lo cerca da giorni – in caso di avvistamento contattare il numero 334-652836″