Camaiore, al via i lavori di scavo per rendere più sicuri i canali

Il territorio del comune di Camaiore diventa più sicuro, grazie agli interventi di scavo che il Consorzio 1 Toscana Nord sta per far partire su alcuni corsi d’acqua della zona.

L’investimento complessivo sfiora i 50mila euro: entro la fine dell’estate, lo scavo riguarderà il Rio di Contra, il Rio Torrone, il Rio Prunicci, il Rio Maltempo e l’affluente destro del Fosso Paduletto.

“Si tratta di un programma di interventi importante e complesso, che prenderà il via già nelle prossime settimane, e si concluderà prima della fine della stagione in corso – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Oltre al normale sfalcio, la manutenzione prevede appunto anche lo scavo: nel caso del Rio Prunicci e del Fosso Maltempo, in località Antichi, infatti, si tratta di corsi d’acqua con scarsa pendenza, che periodicamente necessitano quindi della rimozione del materiale di risulta che si deposita sul fondo dell’alveo, al fine di garantire il corretto deflusso dell’acqua. Per quanto attiene il Rio di Contra e il Rio Torrone, lo scavo riguarda invece la rimozione di materiale nelle vasche di sedimentazione nelle vasche a monte e a valle dei tratti tombati presenti: un modo concreto, per scongiurare il verificarsi di intasamenti all’altezza appunto dei tratti coperti”.

“Gli interventi – conclude Ridolfi – sono inseriti nel piano annuale di manutenzione, che è stato condiviso con l’amministrazione comunale ed è stato approvato dalla Regione Toscana”.