Caffè e gran gala di danza, al via la 42esima edizione del Festival Versiliana

Prenderà il via domani (10 luglio) la 42esima edizione della Versiliana.

L’appuntamento è alle 18 sul palco del Caffè della Versiliana con il primo evento che andrà a inaugurare la lunga carrellata di incontri, spettacoli e attività del Festival. Ci saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani insieme al sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, al senatore Massimo Mallegni e al presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti.

Dagli Stati Uniti e più precisamente da Daytona Beach in Florida, giungerà anche una delegazione di rappresentanti della città, capitanata dal sindaco Derrick Henry e composta dalla rappresentante del congresso Kathy Castor, dal presidente della Bethune-Cookman University, Hiram Powell e dal presidente della Dr. Mary McLeod Bethune Statuary Fund, Nancy Lohman per assistere allo svelamento dell’opera di Nilda Comas autrice della scultura in bronzo Dr. Mary McLeod Bethune, dedicata educatrice e imprenditrice statunitense, leader per i diritti civili.

Dopo la permanenza alla Versiliana, l’opera di Nilda Comas raggiungerà infatti il Riverfront Park a Daytona Beach, di fronte alla Bethune Cookman University, l’università fondata dalla Dr. Mary McLeod Bethune. Oltre alla scultura di Nilda Comas, saranno svelate anche le opere di Lorenzo Quinn autore delle sculture Dono e Gravità e di Giuseppe Carta, autore dell’opera Germinazione Fragola. Le opere dei tre grandi artisti saranno esposte per tutta la stagione nei giardini della Versiliana.

Nel corso della giornata saranno inaugurate inoltre le mostre di Gioni David Parra Le seduzioni timbriche della scultura e la mostra fotografica Immagini dall’altro mondo di Piero Marsili Libelli, allestite entrambe nella villa La Versiliana per tutta l’estate. La giornata particolarmente articolata sarà moderata da David De Filippi, Claudio Sottili e Fabrizio Diolaiuti. L’ingresso è libero.

Sempre domani (10 luglio) alle 21.30 si inaugurerà anche la stagione teatrale del 42esimo Festival La Versiliana. Il grande teatro all’aperto immerso nella pineta cara a d’Annunzio ospiterà infatti il Gran Gala di Danza del Dap Festival. L’evento è la serata conclusiva della quinta edizione del Danza in arte a Pietrasanta e apre in contemporanea il sipario al Festival La Versiliana, con realtà d’ eccellenza della danza italiana contemporanea, fra cui Mm Contemporary Dance Company di Michele Merola, Spellbound Contemporary Ballet di Mauro Astolfi e l’ Étoile della danza classica mondiale Maria Kochetkova. Lo spettacolo che racchiude coreografie originali e opere d’ autore è una prima nazionale. Per lo spettacolo serale i biglietti sono disponibili su Ticketone e alla biglietteria della Versiliana.