Civica Massarosa, la nuova coordinatrice Serena Simi: “Avanti con l’operato di Coluccini”

Sarà Serena Simi, da sempre nel gruppo e già candidata per il consiglio comunale, la nuova coordinatrice della lista Civica Massarosa. Nel coordinamento anche Elena Pierini e Michela Montemagni.

“La squadra c’è e siamo già a lavoro in vista delle prossime amministrative – commenta la neocoordinatrice – siamo aperti a chiunque metta come noi al primo posto l’interesse dei cittadini e della comunità di Massarosa. Come primo atto chiederemo al sindaco Alberto Coluccini di impegnarsi per proseguire quanto fatto in questi due anni per provare a far ripartire il nostro Comune dopo i disastri degli anni precedenti dell’amministrazione Mungai. Abbiamo mantenuto la nostra promessa di essere prima cittadini, purtroppo in maniera del tutto contraria al volere dei cittadini espresso con il voto siamo stati costretti a lasciare il lavoro di risanamento e rilancio a metà. Da qui dobbiamo e vogliamo ripartire”.

A Serena Simi l’augurio di buon lavoro da parte di Elena Pierini, ex coordinatrice che resta nel coordinamento della Civica: “Buon lavoro e massimo sostegno a Serena Simi nel suo nuovo impegno – commenta – siamo ancora più forti e determinati ed insieme lavoreremo come sempre nell’unico e solo interesse per Massarosa”.