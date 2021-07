Referendum giustizia, raccolta firme a Viareggio con il senatore Romeo

Domani (10 luglio) alle 11 il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, sarà presente al gazebo in Passeggiata a Viareggio, sul viale Carducci, accanto alla fontana Le quattro stagioni davanti all’hotel Royal, per sostenere la campagna dei referendum sulla riforma della giustizia che il partito di Matteo Salvini sta portando avanti in tutta Italia.

“Tutti i cittadini e gli stessi turisti italiani presenti – dice il commissario della Lega di Viareggio, Maria Domenica Pacchini – potranno recarsi al gazebo della Lega di Viareggio e apporre la loro firma affinché il popolo italiano possa esprimersi liberamente e cambiare le norme che regolano l’ordinamento giudiziario italiano. Tutta la sezione di Viareggio, sarà impegnata nella raccolta delle sottoscrizioni, alla presenza del gruppo consiliare e degli altri autenticatori di competenza”.