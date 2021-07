Versilia, dal consorzio di bonifica 50 mila euro per la manutenzione di torrenti e canali

Sono diverse le opere che il Consorzio 1 Toscana nord ha realizzato con le risorse europee del Piano di sviluppo rurale in Versilia. Per la sicurezza idraulica e ambientale queste opere necessitano di manutenzione. Così l’ente investirà 50 mila euro per consentire il loro perfetto funzionamento.

È il caso dei cantieri in programma sul canale della Capriola e sul torrente Picignana a Stazzema e sul canale Bagno a Camaiore: per i quali, il Consorzio investirà in interventi che partiranno nelle prossime settimane, e si concluderanno entro la fine dell’estate.

“La manutenzione del territorio è il cuore della nostra attività – conferma il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –. Per questo abbiamo a

cuore non solo la realizzazione di nuove opere idrauliche, che realizziamo grazie ai finanziamenti che i nostri uffici riescono ad intercettare sui bandi nazionali e europei, come nel caso del Piano di sviluppo rurale. L’impegno prosegue anche dopo la conclusione dei cantieri: è il caso di questi investimenti, che stanziamo proprio per proseguire nel tempo nella cura di opere importanti per il territorio, e che siamo consapevoli debbano continuare a funzionare in sicurezza e in piena efficienza”.

Sul torrente della Capriola, sarà ripristinata l’opera di difesa spondale, danneggiata dai fenomeni erosivi lungo il canale; sul fosso di

Picignana, recuperato un tratto di una scogliera, nel tratto che va dalla briglia a monte della confluenza col fosso Brunettina fino a circa 50 metri a valle della briglia selettiva presente; sul canale Bagno, si interviene sull’argine, danneggiato dalla presenza di tane di roditori e fenomeni erosivi.