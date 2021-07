Aumentano i contagi: niente maxi schermo per gli Europei alla Versiliana

La Fondazione Versiliana ha deciso che il previsto allestimento di un maxischermo allo Spazio Incontri Agorà di Tonfano in occasione della finale degli Europei, non sarà effettuato.

Considerato l’ aumento dei casi di contagio da Covid 19, la Fondazione guidata da Alfredo Benedetti, ha deciso infatti di non procedere all’ allestimento del maxischermo allo Spazio Agorà per evitare sconvenienti assembramenti di persone, anche su indicazione delle autorità competenti. “Nonostante la Fondazione si fosse attivata con associazioni di volontariato per il controllo del mantenimento delle distanze e reperendo anche mascherine per il pubblico, il timore che il momento diventasse ingestibile, ha fatto desistere dall’intento – si legge in una nota -. La Fondazione Versiliana si scusa con quanti avevano previsto di assistere alla partita dallo Spazio Agorà di Tonfano”.