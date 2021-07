Festeggiamenti a Viareggio, Paci: “Dov’era la sorveglianza stanotte?”

L’Italia ha vinto l’Europeo ma l’entusiasmo della vittoria lascia spazio alle polemiche per i festeggiamenti della scorsa notte. A intervenire sulla questione è la capogruppo del gruppo misto di Viareggio Barbara Paci.

“Rimango allibita nel vedere alcuni ragazzi che per festeggiare questo importante traguardo sportivo ottenuto dalla nostra nazionale, si sono arrampicati e anche lanciati, come dimostrano le immagini che ho potuto visionare, dalle sculture di Park Eun Sun esposte in passeggiata a Viareggio – racconta Paci -. Mi domando se la sorveglianza privata, pagata appositamente dal comune di Viareggio, stanotte non abbiano avuto la serata libera. Qualora siano stati in servizio, dove erano e cosa stavano facendo invece di sorvegliare e dissuadere i ragazzi dal montare sulle opere? Innanzitutto per una questione di sicurezza con grave pericolo per la vita di questi ragazzi e in secondo luogo per evitare possibili danni alle sculture”.

“Mi chiedo a questo punto se ci sia stata la giusta valorizzazione artistica dell’opera e diffusione a tutti i livelli di comunicazione, con il giusto coinvolgimento della cittadinanza, per far capire che quelle sculture in passeggiata non sono elementi da cavalcare o scalare, ma opere che non so se siano mai state testate per sostenere determinati pesi in sicurezza. Ma se i ragazzi che sono riusciti a scalare le sculture fossero caduti, da una tale altezza e si fossero fatti male, di chi sarebbe stata la responsabilità? – si interroga Paci -. Inoltre dopo che nella giornata di ieri il sindaco aveva annunciato di non allestire il maxi schermo sul Belvedere delle Maschere, per evitare assembramenti in vista della finale, cosa ha fatto per evitarli dopo la partita e in occasione dei festeggiamenti? Infine, per caso qualcuno ha sentito l’artista Park Eun Sun per sapere se questa fosse la sua visione artistica e divulgativa delle opere o se avesse immaginato ben altro ambiente culturale a Viareggio?”.