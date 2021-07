Il belvedere di Torre del Lago Puccini sarà più bello e colorato. Grazie alla collaborazione con il Comune di Viareggio infatti la Confederazione italiana agricoltori Versilia ha messo a disposizione fiori e piante che sono state poi messe a dimora dagli uffici comunali competenti.

A impreziosire la statua del maestro Puccini le begonie che con le proprie sfumature danno un tocco di colore semplice ma elegante all’angolo fiorito. Non solo il belvedere però, l’intervento di Cia e del Comune di Viareggio si è concentrato anche in un altro punto di Torre del Lago, le conche alla chiesa sull’Aurelia che data la loro posizione di passaggio sono un aspetto fondamentale dell’arredo urbano della frazione. Qui sono state messe a dimora le Euforbia Milii detta Corona di Cristo, piccoli arbusti ornamentali molto apprezzati per i loro bei fiori. A mettere a disposizione le piantine il produttore Cia Versilia Gianluca Giannini di Massarosa.

“Siamo onorati come Cia Versilia di contribuire con le nostre eccellenze ad abbellire la città – ha dichiarato Massimo Gay responsabile Cia Versilia – la qualità del vivere e l’accoglienza turistica passa anche dalla bellezza e dalla cura dell’arredo urbano e per questo la tradizione del florovivaismo versiliese può rappresentare uno strumento indispensabile”.

“Una bella iniziativa – sottolinea l’assessore Alessandro Meciani – che mette al primo posto la bellezza della città. Ringrazio la Cia per il risultato ottenuto, davvero bello, che prelude a nuove future collaborazioni”.