Coni e Comune di Viareggio, firmato il protocollo d’intesa

Protocollo d’intesa tra il Comune di Viareggio e il Coni Toscana: l’atto, firmato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e dal presidente Coni Toscana Simone Cardullo, ha come scopo quello di implementare la sinergia tra i due enti.

“Una firma importante – commenta l’assessore allo sport, Rodolfo Salemi – che ha come primo obiettivo quello di promuovere attività in ambito sportivo sul territorio, con particolare riguardo alla formazione”.

Nel dettaglio il Coni Comitato Regionale Toscana ed il Comune di Viareggio si impegnano a istituire un tavolo di lavoro permanente, con cadenza semestrale. Il Coni si impegna a promuovere sul territorio di Viareggio almeno due iniziative all’anno di formazione nell’ambito della Scuola dello Sport; il Comune invece dovrà inserire nella pagina on-line La Casa dello Sport, attiva sul sito www.comune.viareggio.lu.it, un link di collegamento all’area informativa Coni Point presente sul sito Coni Toscana sezione di Lucca per agevolare la circolazione ed il reperimento di informazioni.

“Collaborare alla promozione della cultura dello sport in tutte le sue varie e positive manifestazioni è la mission della Casa dello Sport e della Consulta di recente istituzione – conclude Salemi -: questo protocollo aiuterà nella realizzazione di attività che in futuro potranno essere programmati e concordati congiuntamente tra le parti, per arricchire ulteriormente il calendario degli eventi sportivi della nostra città”.

Soddisfatto il presidente Coni Toscana, Simone Cardullo: “Una firma che consolida il legame tra un Comune importante come quello di Viareggio ed il comitato regionale nell’ambito della formazione, dando nuovo slancio per il futuro ad iniziative in sinergia con altri enti”.