Lutto a Forte dei Marmi per la scomparsa del farmacista Alessandro Di Ciolo

E’ con profondo e immenso dispiacere che Forte dei Marmi apprende la scomparsa di Alessandro Di Ciolo, titolare, insieme al fratello Bruno Alessandro della storica farmacia della cittadina.

“Sono personalmente addolorato – afferma il sindaco Bruno Murzi – insieme a tutta l’amministrazione comunale e a nome della cittadinanza ci stringiamo alla famiglia, la moglie Pierangela, i figli Alice e Lorenzo, il fratello Bruno Alessandro e i suoi figli e nipoti. Alessandro e tutta la famiglia Di Ciolo fanno parte della storia di questo Paese, la loro attività ha avuto inizio con il nonno Bruno nel lontano 1913, poi passata al padre Mario e negli anni si è trasformata diventando un riferimento indispensabile sia per i nostri cittadini che per i turisti ospiti. Alessandro, uomo gioviale e allo stesso tempo discreto e riservato, non mancava di esprimere la propria grande professionalità dietro il banco della farmacia fornendo suggerimenti e indicazioni puntuali ai clienti di turno. Alessandro è stato anche un uomo di grande cultura, appassionato di arte, letteratura e poesia è stato il primo presidente del circolo il Magazzino. Mancherà davvero a tutti noi”.