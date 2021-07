Rinascimento industriale, tre serate dedicate alla cultura d’impresa a Villa Borbone

Viareggio al centro del dibattito nazionale della cultura d’impresa e del corporate heritage con la prima edizione di Rinascimento industriale Summer edition Viareggio, di scena in tre venerdì sera di luglio (16, 23 e 30) nella cornice di Villa Borbone.

L’evento – in co-organizzazione con il Comune di Viareggio – rappresenta il salotto estivo del format Rinascimento industriale, nato la scorsa primavera dall’idea di Valentina Barbieri e Luca Borghini in formato digitale con nomi importanti dell’imprenditoria italiana come Birra Peroni, Piaggio e Amarelli.

“Grandi aziende a Viareggio – commenta l’assessore alle attività produttive Alessandro Meciani -, che hanno storie importanti e alti valori di identità imprenditoriale. Un modo per diffondere la cultura di impresa e un primo passo verso la costruzione di eventi di tipo congressuale che possano offrire alle attività l’occasione di raccontarsi ma anche creare opportunità di incontro con il territorio”.

Si parte venerdì (16 luglio) con la serata dedicata alla nautica, punta di diamante del tessuto economico di Viareggio, in compagnia di Gabriele Chelini, presidente Confindustria Toscana nord Nautica e Rudolf Berglehner, Ceo High Goal AG.

Venerdì 23 luglio sarà la volta del food e della sua narrazione con due prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo: il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano. Ne parleranno Simone Trobbiani, Consorzio Prosciutto di Parma, e Carlo Mangini, direttore Marketing Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano.

Infine venerdì 30 luglio si parlerà di innovazione e design con aziende che rappresentano la storia, il presente e il futuro del saper fare e del design italiano: Alessi, Olivetti e La Marzocco. Gli ospiti saranno Gaetano di Tondo, direttore Comunicazioni esterne di Olivetti e presidente dell’associazione Archivio Storico Olivetti, Francesca Appiani, curatrice Museo Alessi e vicepresidente di Museimpresa e Stefano Della Pietra, product designer La Marzocco.

“Ringrazio quanti si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento – conclude l’assessore – e invito i cittadini a partecipare: un modo per avvicinarsi e conoscere la storia di grandi realtà economiche che poi di fatto sono parte della storia del nostro paese”.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, previa prenotazione obbligatoria su www.rinascimentoindustriale.it