Coalizione inedita a Massarosa: Pd, M5S e Articolo uno correranno insieme alle amministrative

Il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Articolo Uno correranno insieme per le amministrative di Massarosa.

Lo hanno annunciato le forze politiche dopo settimane di incontri e confronti con cittadini e associazioni del territorio, dove sono state create le basi per proporre una coalizione inedita in Toscana anche se già vista a livello nazionale. A loro fianco si stanno costituendo liste civiche, di cui faranno parte persone della società civile massarosese con idee e sensibilità diverse, che hanno deciso dare un loro contributo alla ricostruzione del comune.

“Donne e uomini disposti a mettersi in gioco a cui viene data la possibilità di farlo, senza pregiudizi o rigidi schemi ideologici – spiegano dalla neonata coalizione -. La caduta dell’amministrazione Coluccini, dopo due anni che hanno distrutto il comune di Massarosa e il suo modello di servizi, ha segnato il fallimento storico delle destre, coinvolte fino in fondo in un’avventura sciagurata e rappresentata da personale politico inadeguato. Adesso l’opinione pubblica si aspetta una proposta autorevole e affidabile, senza improvvisazione data la situazione drammatica in cui versa il comune. Una proposta che può essere costruita attorno ai temi e alle azioni portate avanti in questi anni in maniera vincente e convincente, azioni che hanno saputo sconfiggere un’esperienza condannata dagli atti e dalla gente”.

“Il percorso futuro dovrà vedere gli elementi di esperienza e quelli novità andare di pari passo senza riproporre vecchi schemi ma con una forte e convinta apertura alla società civile nelle sue varie declinazioni che in questi anni ha saputo sostenere al nostro fianco alcune battaglie contro il taglio di alcuni servizi – proseguono le forze di coalizione -. La candidatura a sindaco dovrà essere individuata tra le figure che in questi anni hanno condotto la battaglia in prima linea, che ci hanno messo la faccia, dentro e fuori il consiglio comunale, che potrà garantire quel grado di conoscenza delle questioni amministrative necessaria e gestire vicende e dossier complessi. Un nome che verrà fuori tra pochi giorni da un confronto obiettivo, tenuto conto di ciò che emerge dalla realtà, con i diversi soggetti che hanno deciso di gettare le fondamenta per dare un futuro e una speranza al comune di Massarosa”.

“Da qui si parte. Attorno a questa base di coalizione poi, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, continueremo a lavorare per allargare il fronte più possibile, progressista e riformatore, una coalizione fatta di forze politiche e dell’attiva partecipazione, come detto, della società civile, del mondo delle associazioni e delle professioni e di ogni altro contributo di idee e di persone che conoscono Massarosa e possono dare un supporto importante per la rinascita del nostro comune – concludono -. Per noi le porte restano aperte anche ad altri soggetti che si vorranno aggiungere al nostro percorso a partire da Sinistra Comune, forza con la quale abbiamo governato per 10 anni e con la quale, per quanto ci riguarda, il confronto è ancora aperto. Ora però non c’è più tempo da perdere. Una proposta di governo di ricostruzione, che rilanci il modello Massarosa e riporti un clima di concordia in una comunità laboriosa e solidale”.