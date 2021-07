Al museo di villa Paolina ripartono i laboratori archeologici dedicati ai bambini

Al via i laboratori archeologici di Villa Paolina, un progetto dedicato ai bambini di età tra i 4 e i 10 anni, che potranno scoprire divertendosi, il passato più remoto dell’umanità.

Il piano terra di Villa Paolina ospita infatti il museo preistorico e archeologico e dell’uomo Alberto Carlo Blanc, nove sale espositive con un totale di 433 pezzi esposti, sede di un’intensa e articolata attività didattica rivolta alle scuole del comprensorio e condotta da personale appositamente formato.

L’appuntamento è per tutti i martedì e i giovedì dalle 18 alle 20: i giovani archeologi in erba impareranno a manipolare l’argilla, creando vasi, figure femminili e perfino strumenti musicali. Il tutto con la supervisione di esperti che tracceranno a grandi linee gli elementi principali della vita e delle abitudini degli uomini della preistoria. Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione, che può essere fatta telefonando allo 0584 944580, oppure inviando una mail a viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it

Il calendario

Martedì 20 luglio Artisti preistorici all’opera, un viaggio alla scoperta di materiali, colori e suoni dell’arte preistorica. Martedì 27 luglio Musica nella preistoria, breve introduzione sulla musica nella preistoria e realizzazione di due strumenti musicali: rombo e fischietto. Martedì 3 agosto Filo filò – dal filo al tessuto, introduzione alle prime fibre utilizzate dall’uomo e alle tecniche neolitiche di filatura e tessitura. I ragazzi potranno poi realizzare di un campione di tessuto in fibra naturale su telaietto orizzontale. Martedì 10 agosto I gioielli nell’età dei metalli: i partecipanti saranno chiamati a realizzazione di un gioiello, tramite il disegno di un motivo decorativo e la sua riproduzione su lamina in rame. Martedì 17 agosto Far luce nell’antichità. Attività sperimentale alla scoperta dei principali metodi di illuminazione nell’antichità dall’accensione del fuoco. Realizzazione di una lucerna in argilla.

Giovedì 22 luglio Le veneri paleolitiche, laboratorio di manipolazione dell’argilla e realizzazione di una statuetta femminile. Giovedì 29 luglio Vasai per un giorno, realizzazione di un vasetto tramite sperimentazione della tecnica del colombino. Giovedì 5 agosto Le incisioni rupestri, riproduzione su supporti di argilla delle raffigurazioni preistoriche e storiche incise sulle pareti rocciose della Valcamonica. Giovedì 12 agosto Stoffa, argilla e pintadera, alla scoperta delle pintadere, utilizzate fin dal Neolitico a scopo decorativo . Realizzazione di una pintadera in argilla. Giovedì 19 agosto Le statue stele, dopo una prima introduzione alle statue stele della Lunigiana i giovani archeologi potranno realizzare di una piccola statua stele.