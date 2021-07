Marciapiedi impraticabili, panchine sommerse dal verde e vegetazione spontanea anche sul lungomare. È questa la denuncia del responsabile tutela territorio e ambiente per Fratelli d’Italia Christian Marcucci.

“Viareggio e Torre del Lago vengono invasi dal verde – reclama Marcucci – e ci chiediamo come sia possibile che due posti turistici, a stagione avviata, possano stare nell’incuria senza una programmazione per il taglio del verde. Questo è dimostrato dalle continue segnalazioni che arrivano al nostro Dipartimento, oppure basta fare un giro sui social per vedere le foto e le varie lamentele dei cittadini. Non si salva nulla: pinete, parchi, parchetti giochi per bambini, marciapiedi, ormai troppe volte risultano posti impraticabili. È questo il rispetto che l’amministrazione ha per i suoi cittadini?”.

“I cittadini pagano le tasse, per avere in cambio dei servizi, allo stesso tempo pagare lo stipendio a persone che dovrebbero garantire questi servizi. È palpabilissima la lontananza che c’è tra l’amministrazione e le problematiche cittadine – va avanti Marcucci -. Come responsabile del dipartimento tutela territorio del circolo Viareggio Fratelli d’Italia chiedo sia all’amministrazione che all’assessore che si occupa del verde pubblico, di cominciare a fare qualcosa di concreto con interventi rapidissimi anziché aspettare le segnalazioni o andare a tagliare l’erba in base alla protesta del momento. Anche perché, con la modalità attuale, viene sperperato denaro senza avere risultati evidenti. Siamo sicuri che gli attuali personaggi politici che gestiscono la nostra città, stiano lavorando per il suo bene?”.