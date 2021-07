Al gran teatro Giacomo Puccini il concerto della banda musicale dell’arma dei carabinieri

Giovedì 29 luglio il palcoscenico del gran teatro Giacomo Puccini accoglierà i musicisti della banda musicale dell’arma dei carabinieri sotto la direzione del maestro Massimiliano Ciafrei.

L’istituzione nota per la sontuosa presenza scenica, in riva al lago eseguirà un repertorio eterogeneo e affascinante che spazia dal Wagner alla marcia d’ordinanza dell’arma dei carabinieri e modello ineguagliabile di marcia militare, per concludersi con Il Canto degli Italiani, l’inno nazionale composto da Michele Novaro. Ma non mancherà neanche l’omaggio a Giacomo Puccini con in programma la Fantasia tratta da Madama Butterfly; La Tregenda da Le Villi e l’Intermezzo della Manon Lescaut, a cui seguiranno poi la Danza delle Ore da Gioconda di Ponchielli e l’Inno delle Nazioni di Giuseppe Verdi.

L’ingresso è libero e la prenotazione obbligatoria inviando un’email a ticketoffice@puccinifestival.it o chiamando il numero 0584.359322.