Viareggio, quindici milioni di euro per cambiare volto al Varignano

Con un punteggio totale di 30,3852 il Comune di Viareggio si è aggiudicato un finanziamento ministeriale pari a 15milioni di euro, il totale richiesto, destinato interamente al quartiere Varignano.

Il progetto, per un valore totale di 36milioni di euro, si chiama Tutti i colori del Varignano, è stato presentato nel marzo di quest’anno sulla misura di finanziamento destinata alla qualità dell’abitare (Pinqua) e si compone di 9 interventi: dai lavori sui fabbricati di edilizia residenziale sociale e sulle aree esterne o comuni agli stessi, alla sistemazione della viabilità in ottica sostenibile, alla riqualificazione di immobili dismessi e del Centro Sportivo Vasco Zappelli.

Infine, ma non ultima, la partecipazione. La proposta infatti prevede al suo interno un protocollo di intesa con le Associazioni, Istituzioni ed Enti del Terzo Settore per incrementare e sperimentare modelli innovativi (es: portineria di quartiere) volti al welfare urbano e all’inclusione sociale.

Di oggi la notizia dell’ammissione al finanziamento.

“Tutti i colori del Varignano è il nome che abbiamo scelto per un progetto in cui abbiamo fortemente creduto. Un nome che potesse indicare le sfaccettature e la ricchezza di un quartiere popolare e popoloso, troppo spesso pensato e descritto solo in negativo – sottolinea il sindaco Giorgio Del Ghingaro -. Negli ultimi anni sono stati tanti gli interventi mirati per migliorare vita e spazi ma oggi il Varignano è davvero davanti ad una svolta”.

“Un risultato – continua il primo cittadino – che è frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati fianco a fianco la vicesindaca Federica Maineri e l’assessore Federico Pierucci. Ad entrambi va il mio ringraziamento. Ma importante è stata anche la partecipazione delle tante realtà, comprese le associazioni, che operano sul territorio. Anche a loro il mio grazie più sentito”.

Nel dettaglio il progetto prevede la riqualificazione spazi esterni Quartiere Lenci, dalla nuova piazza, agli spazi gioco bambini, attività ed eventi, fino alla portineria di quartiere.

Riqualificazione Centro Sportivo Vasco Zappelli attraverso realizzazione di nuovi servizi di spogliatoio, creazione di un centro per la pratica del kajak con annesso deposito attrezzatura sportiva e spogliatoi. Realizzazione di 2 campi paddle e di una pista per skate park funzionale a manifestazioni internazionali, Un parco giochi bambini e percorso Vita per la ginnastica all’aperto con attrezzatura idonea. Riqualificazione delle strutture esistenti con annesso bar.

Riqualificazione del Complesso La Vetraia attraverso la realizzazione della copertura delle aree comuni all’aperto con installazione di pannelli fotovoltaici e l’incremento del livello di sicurezza del complesso attraverso l’implementazione di cancelli di protezione per il controllo degli ingressi.

Riqualificazione Parco La Fenice attraverso interventi quali la piantumazione di essenze per la realizzazione di percorsi sensoriali olfattivi e visivi, realizzazione di spazio giochi per bambini con adeguata attrezzatura, realizzazione di uno sgambatoio per cani equipaggiato di attrezzatura per rifocillare l’animale, orto didattico con adeguate attrezzature quali vasche e sistema di irrigazione.

Efficientamento energetico e sismico con isolamento termico delle superfici, sostituzione di generatori singoli e consolidamento strutturale dei quartieri Fontanini e della Vetraia.

La riqualificazione del “Parco Fontanini” attraverso la rimodulazione degli stalli di sosta dei veicoli, risistemazione del verde esterno e installazione di strutture leggere per consentire attività all’aperto.

Non ultima la viabilità interamente ripensata in chiave sostenibile, con lavori volti alla promozione della mobilità dolce per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell’abitare.

“Il primo passo è fatto, i fondi ci sono. Adesso viene il bello e si parte con la progettazione – conclude il sindaco Del Ghingaro -: diamo gambe e fiato ad un sogno. Tutti i colori del Varignano: un nuovo modo di pensare la nostra città”.