A Pietrasanta in concerto tornano le sorelle Katia e Marielle Labèque

È un ritorno atteso quello delle sorelle Katia e Marielle Labèque a Pietrasanta in Concerto.

Il duo pianistico al femminile di più successo al mondo sarà protagonista del secondo concerto in programma domani (23 luglio) alle 21,30 nel chiostro di Sant’Agostino per la quindicesima edizione del festival ideato e diretto da Michael Guttman promosso e organizzato dall’Associazione Musica Viva in collaborazione con il Comune di Pietrasanta.

Suonano assieme da quando avevano 3 e 5 anni e il 2021 è per le Sorelle Labèque un anno speciale: le due musiciste festeggiano infatti quest’anno 50 anni di carriera, vita e musica insieme. Le due grandi pianiste francesi, che da oltre trent’anni hanno scelto l’Italia e Roma per la loro residenza, al festival diretto da Michael Guttman si esibiranno in un programma musicale che prevede musiche di Debussy e Schubert oltre al nuovo progetto dedicato a Les enfants terribles adattamento per pianoforte a 4 mani dell’opera dello statunitense Philip Glass che è divenuto anche un album di grande successo.

“Le sorelle Labèque sono contese dai più importanti teatri del mondo che fanno a gara per averle nei propri concerti – commenta il direttore artistico di Pietrasanta in Concerto Michael Guttman – per questo sono ancor più orgoglioso di poterle avere con noi a Pietrasanta in questo anno per loro così speciale”.

Katia e Marielle Labèque hanno raggiunto la fama mondiale con l’incisione della Rapsodia in Blu di Gershwin (uno dei primi dischi d’oro della musica classica) e da allora sono protagoniste di una carriera straordinaria con concerti ed esibizioni nei più importanti teatri e palcoscenici. Ospiti regolari delle orchestre più prestigiose, dai Berliner Philharmoniker, alla London Symphony Orchestra, dai Wiener Philharmoniker all’Orchestra Filarmonica della Scala, Katia e Marielle Labèque hanno collaborato con i più grandi direttori d’orchestra contemporanei, tra cui Gustavo Dudamel e Antonio Pappano.

I biglietti di Pietrasanta in Concerto sono in vendita alla biglietteria della Versiliana online, nei punti vendita del circuito Ticketone o alla

biglietteria del teatro comunale di Pietrasanta nei giorni di concerto, dalle 17 alle 22. I residenti del Comune di Pietrasanta potranno godere dello sconto del 30% presentando alle biglietterie il proprio documento di identità.