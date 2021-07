Cibo e made in Italy, nuovo appuntamento con Rinascimento industriale

Viareggio al centro del dibattito nazionale della cultura d’impresa e del corporate heritage con la prima edizione di Rinascimento industriale summer edition Viareggio di scena nella splendida cornice di Villa Borbone.

L’evento – in co-organizzazione con il Comune di Viareggio – rappresenta il “salotto estivo” del format Rinascimento Industriale nato la scorsa primavera dall’idea di Valentina Barbieri e Luca Borghini in formato digitale con nomi importanti dell’imprenditoria italiana come Birra Peroni, Piaggio e Amarelli.

Dopo il successo della serata inaugurale dedicata alla nautica, il prossimo appuntamento è previsto per domani sera (23 luglio) a partire dalle 21,30 con i temi del food e della sua narrazione con due prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo: il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano. Ne parleranno Simone Trobbiani, Consorzio Prosciutto di Parma, e Carlo Mangini, direttore Marketing Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, previa prenotazione obbligatoria su www.rinascimentoindustriale.it