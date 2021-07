Un Vittorio Sgarbi, come sempre carismatico e particolarmente vivace in visita privata a villa Bertelli.

A Forte dei Marmi per vedere la mostra Esplorazioni di Alfredo Catarsini, si è poi intrattenuto con il presidente Ermindo Tucci e con i consiglieri Annalisa Buselli e Silla Silvestri soffermandosi all’esposizione al secondo piano, I giovani sotto il fascismo. Il progetto educativo di un dittatore, rivolgendo le sue congratulazioni ai curatori, Roberto Chiarini ed Elena Pala.

Foto 3 di 4







Ha anche espresso al presidente Tucci il desiderio di avere in prestito per una sua eventuale futura mostra i due bronzi di Riace della Fonderia Del Chiaro, che da tempo sono esposti all’ingresso della Villa. “Un momento piacevolissimo, come solo i grandi personaggi sono in grado di offrire – ha dichiarato il presidente -. Vittorio Sgarbi è già venuto a Villa Bertelli negli anni scorsi e sono certo che tornerà anche in futuro, grazie all’arte che vogliamo continuare ad offrire negli spazi della Villa”.

Foto di Mattia Bertozzi