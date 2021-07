Movida sulla Marina di Torre del Lago, al Mamamia: e Alessio De Giorgi, ex patron, ancora socio del locale, ma ormai impegnato a Roma in politica, torna all’attacco dopo la serata di questa notte e dopo ben 5 esposti presentati.

“Mentre riprendono i contagi in tutta Italia – afferma – mentre locali e piazze vengono chiusi in ogni angolo del nostro Paese per fermare la movida selvaggia, mentre le discoteche ancora sono tutte chiuse e il governo introduce l’obbligo di Green Pass, Torre del Lago continua ad essere terra di nessuno”

Foto 3 di 5









“Le autorità locali – – aggiunge – permettono questi pericolosissimi assembramenti di migliaia e migliaia di ragazzi senza mascherina. Mi chiedo fino a quando chi è preposto all’ordine e alla sicurezza pubblica continuerà a voltarsi dall’altra parte e a sostenere che va tutto bene e tutto è in regola”