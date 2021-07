Dalla Rai a Netflix fino a Radio Dj, Viareggio protagonista dell’estate italiana

Viareggio protagonista dell’estate italiana con tv e radio nazionali e internazionali che hanno scelto la nostra città come location esclusiva per dirette ed eventi promozionali. Dalla Rai, a Netflix a Radio Dj, alle fiction di fama mondiale: tanti sono gli eventi in programma, che vedranno Viareggio set di riprese dalle bellezze della Passeggiata alle dune della Lecciona.

“Viareggio torna ad avere appeal per le grandi produzioni – commenta l’assessore Alessandro Meciani –: come amministrazione siamo disponibili ad agevolare il più possibile questo tipo di eventi che portano lustro al territorio ma soprattutto fanno circolare il nome della città in ambito nazionale e internazionale. Così si riparte, così si punta al 2024: Viareggio Capitale Italiana della cultura“.

Primo di tutto L’amica geniale, una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo. Prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, Hbo e Timvision, è una trasposizione dell’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. La troupe sarà a Viareggio il 3 agosto sulla Passeggiata: per garantire la riuscita delle riprese sarà necessario una modifica del traffico. In particolare verrà chiuso alle auto il Viale Carducci, dalle 16 alle 20, nel tratto compreso tra via Carrara e via D’Annunzio. Sempre su viale Carducci sarà vietata la sosta a partire dalle 8 del mattino fino alle 20, da via Saffi e via D’Annunzio. Mentre il transito pedonale sarà bloccato per il tempo necessario alle riprese. Dalla Passeggiata il set si sposta poi sulla spiaggia della Lecciona dove, nei primi giorni di settembre, verrà allestito e ricostruito nei minimi dettagli uno stabilimento balneare anni 70.

Tutto sarà curato nei particolari, con rispetto massimo dell’ambiente: quello dell’Amica Geniale si tratta infatti di un set completamente green, banalmente dai cestini per il pranzo all’uso meno banale, di mezzi elettrici per gli spostamenti.

I primi giorni di agosto sarà a Viareggio anche Netflix, per la promozione di Vivo, il nuovo cartone musicale animato, in uscita il 6 agosto. Diretto dal regista di The Croods e candidato Oscar, Kirk DeMicco e co-diretto da Brandon Jeffords. Vivo è un film d’animazione che vede protagonista un cercoletto, animale originario del sud America.

Lungo il set, allestito sul lungomare e aperto al pubblico, verrà creato un grande pentagramma con 15 piccoli palchi che rappresentano le note. Su ognuno dei palchi un artista di strada farà uno spettacolo.

Perché un pentagramma? Perché la musica è, senza dubbio, il pezzo forte di questo film che vede come produttore musicale e compositore il premio Tony e Grammy Alex Lacamoire. In originale il cercoletto è doppiato da Lin-Manuel Miranda, reduce dal trionfo di Hamilton, il musical cavallo di battaglia di Disney+. In italiano a rendergli onore è Stash dei The Kolors.

Ancora Rai uno con Dedicato, in diretta dalla spiaggia della Passeggiata.

Dedicato è il nuovo programma di Rai1, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.55 alle 11.25, condotto da Serena Autieri, accompagnata al pianoforte da Enzo Campagnoli. Ogni settimana cambia il collegamento dal set esterno: protagonista da un luogo di vacanza diverso per raccontare quelle storie di sentimento e di incontro che da sempre caratterizzano le estati. Dedicato, Rai Uno, sarà a Viareggio dal 2 al 6 agosto: si parlerà di arte, bellezza, moda, ma anche ambiente, con il santuario dei Cetacei, e immancabile per Viareggio, il Carnevale.

E poi la radio: Viareggio è una delle 8 date italiane dell’IliadSummerVerticalTour, che fa tappa a Viareggio, sul viale Europa, questo fine settimana. Dalle 10 del mattino alla premiazione serale: giochi, divertimento e la musica by Radio Deejay.

In tutto 12 edizioni invernali, 9 estive, oltre 3.500.000 di partecipanti e 95.000.000 di persone raggiunte negli anni dalla comunicazione social: questo è Vertical Summer Tour.

Il roadshow attraversa lo Stivale con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi: nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento.