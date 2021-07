Ospedale Versilia, va in pensione l’ostetrica Rossana Ghiselli: il saluto affettuoso delle colleghe

Dopo 43 anni trascorsi vicino alle neo-famiglie va in pensione una delle pietre miliari dell’ostetricia dell’0spedale Versilia.

Rossana Ghiselli ,battezzata Madre Natura,è l’ostetrica che ha messo amore,professionalità e passione in ogni travaglio e che ha sempre creduto in ogni donna e nella potenza di ogni nuova nascita.

“Le sue mani esperte – ricordano con affetto le colleghe – sono state un dono prezioso per chi ha avuto la fortuna d’incontrarla lungo il proprio cammino di vita. Con la sua allegria e la sua innata propensione per il lavoro ha guidato le colleghe più giovani ed ha collaborato con i medici per risolvere anche le situazioni più complicate”.

“La sua professionalità ed il suo carattere da meravigliosa “mamma” – concludono – mancheranno a tutto il dipartimento materno infantile. Tantissimi auguroni per la tua meritatissima pensione Rossana! Sarai sempre nel cuore di tutti”