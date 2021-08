Per Marina di Pietrasanta è stata una serata di festa grande. Alla presenza del sindaco Alberto Giovannetti, del capo di gabinetto, Adamo Bernardi, dell’assessora ai lavori pubblici Francesca Bresciani, del vice presidente del consiglio comunale Antonio Tognini, della stampa locale e di un pubblico selezionato tra cui molti influencer toscani, è stata inaugurato a porte chiuse il nuovo ristorante-pizzeria Terrazza Versilia, a Tonfano, che si trova nell’immobile comunale con spettacolare vista sul mare e pontile che un tempo ospitava l’Incanto.

Il nuovo corso, dopo 7 anni di forzata chiusura, porta il nome di Little Italy, società con locali a Pistoia e Montecatini che si è aggiudicata il bando lanciato dal Comune per l’affidamento dell’attività. Il locale aprirà ufficialmente al pubblico da domani (6 agosto) con una partnership importante: la concessionaria Gino Bmw-Mini, che oltre a Lido di Camaiore ha sedi a Pisa, Sarzana, Cuneo, Albenga.

Il sindaco Giovannetti, che per l’occasione ha indossato la fascia tricolore, ha consegnato al patron Andrea De Rosa una pergamena in segno di ringraziamento a nome dell’amministrazione comunale: “Il rilancio della Marina riparte anche da qui – ha detto -, perché dopo sette anni riapre un locale che ne ha segnato la storia. Noi siamo al fianco di tutti gli imprenditori pronti a investire in questo luogo e faremo la nostra parte stanziando risorse pubbliche per migliorare e rendere sempre più attraente il nostro tratto di costa. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro che è stato compiuto e auguro ad Andrea e tutto il suo staff le migliori fortune”.

Felici ed emozionati Andrea De Rosa e la compagna Claudia: “È una serata fantastica per tutti noi – hanno commentato -, da un po’ di tempo cercavamo una location in Versilia per espandere verso il mare la nostra attività e credo che davvero non potessimo trovare soluzione migliore. Ringrazio chi ci ha aiutato in questo percorso, la famiglia che come sempre ci è stata vicina e tutto lo splendido staff, che ha messo cuore e professionalità per arrivare sin qui”.

Terrazza Versilia si presenta con un taglio ‘contemporaneo’, che non dimentica la tradizione ma strizza l’occhio alle nuove tendenze. Particolare attenzione verrà posta alla preparazione della pizza, dall’uso delle farine, alla lievitazione, fino alla scelta degli ingredienti che la accompagnano. Oltre alle pizze gourmet, Terrazza Versilia propone anche i tradizionali piatti di mare con pesce freschissimo e cucinato in modo semplice e genuino. Sulla terrazza vista mare, con il sottofondo del piano bar, si potrà cenare ma anche semplicemente gustarsi un aperitivo al tramonto con i cocktail preparati dal noto bartender Andrea Frediani.