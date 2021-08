Al Festival Puccini torna la Bohème. Dopo il successo riscosso nella 67esima edizione con l’allestimento raffinato a firma di Luciano Riccieri lo spettacolo sarà riproposto domani (7 agosto) alle 21,15.

Un lavoro attento e accurato, quello del giovane ma già affermato regista Marco Scola di Mambro, fedele all’eredità artistica di Ettore Scola, che pone l’accento sulla contemporaneità dei temi prìncipi dell’opera di Giacomo Puccini: la giovinezza con le sue passioni, il vivere intensamente tutti gli aspetti della vita di quattro giovani amici Rodolfo, Ivan Ayon Rivas, Marcello Karta Karagedik, Schaunard Tommaso Barea, Colline Abramo Rosalen, e dei loro amori, il chiaroscuro che definisce i contorni delle due giovani protagoniste de La Bohème, Mimì Polina Pasztircsák e Musetta, Maria Chabounia così diverse eppure così vicine.

Foto 3 di 3





“La Bohème è un’opera molto nota, con una tradizione interpretativa imponente che ha fatto luce in tutti i modi possibili sui dettagli di questa formidabile partitura […] resto sempre più affascinato dalla potenza di questa partitura, e soprattutto dalla incredibile concretezza di tutte le indicazioni del suo compositore – dichiara Enrico Calesso, che sarà sul podio alla guida dell’Orchestra del Festival Puccini e dei bravi solisti -. Una importante e condivisa partecipazione emotiva che nasce da “un’emozione e da una consapevolezza, assolutamente unica e irripetibile. Affascinato non solo dal Puccini compositore ma anche dal Puccini uomo, subisco sul podio anche l’emozione di sentirlo vivo e presente lì dove lui viveva – come se sedesse lui stesso in platea”.

Occhio cinematografico sulla scena e attenzione filologica alla partitura si uniscono nella Bohème del 67esimo Festival Puccini presentati al pubblico del gran teatro all’aperto Giacomo Puccini da un cast di grandi voci ad interpretare i giovani amici sognatori completato da Benoit/Alcindoro Matteo Mollica, Parpignol Matteo Castrignano, sergente dei doganieri Michelangelo Ferri, un venditore Giovanni Cervelli, un ragazzo Nicola Peruzzi Basile. Il coro del Festival Puccini è istruito da Roberto Ardigò mentre il coro delle voci bianche è diretto da Viviana Apicella. I costumi sono firmati da Cristina Da Rold e il disegno luci di Valerio Alfieri portano il pubblico in un quadro colorato dai diversi linguaggi dell’arte: cinema e teatro, musica e luce dipingono il palcoscenico del Festival Puccini. Sound designer Luca Bimbi, assistente alla regia Luca Ramacciotti.