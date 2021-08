Viareggio, approvata la graduatoria definitiva del bando Erp

È stata approvata la graduatoria definitiva del bando Erp per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Viareggio.

Questa nuova graduatoria è formata dalle istanze ammesse a seguito della pubblicazione del bando generale 2019 e da quelle pervenute a seguito del bando integrativo 2020 e sarà vigente a partire dalla pubblicazione all’albo pretorio. Pertanto la precedente graduatoria Erp sarà archiviata e sostituita da questa nuova integrata, composta da un totale di 485 domande di cui 394 ammesse e 91 escluse.

Rispetto alla graduatoria provvisoria del bando integrativo 2020 sono pervenute nei termini previsti 13 opposizioni, che sono state esaminate dalla commissione preposta al Lode lucchese il 27 luglio, che si è espressa sulle istanze come risulta dal verbale agli atti dell’ufficio casa. Nel rispetto della normativa sulla privacy i nominativi dei concorrenti saranno visibili in graduatoria con il solo riferimento al numero di protocollo della domanda di concorso, e trattandosi di protocolli acquisiti in anni diversi, laddove il numero di protocollo è identico in più domande, è stato indicato l’anno di partecipazione al bando Erp.

Per informazioni è a disposizione l’ufficio casa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ai numeri telefonici 0584 966808, 0584 966847, 0584 966846 e 0584 966738, oppure è possibile contattare il canale Skype Ufficio Casa Comune di Viareggio.