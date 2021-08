“La Lecciona non si tocca”: appello di Legambiente e Amici della Terra Versilia

“La Lecciona è sotto attacco”. È l’appello che Legambiente Versilia e Amici della Terra Versilia lanciano a gran voce a tutti coloro “che hanno a cuore la salvezza di questo luogo unico nella memoria dei viareggini per il valore inestimabile che conserva: un rapporto diretto con la natura di un territorio non ancora violato e piegato sotto gli interventi scellerati della trasformazione urbana, che ancora si distingue per la ricchezza dell’habitat, della flora e della fauna”.

Le associazioni ambientaliste puntano il dito non solo sulla ciclovia tirrenica ma anche sul set della serie tv basata sul romanzo L’amica geniale.

“Perché non bastava l’idea nefasta di violarla con un asse viario strategico come la ciclovia tirrenica – spiegano le due associazioni ambientaliste – occorreva anche pensare di trasformarla in un set cinematografico, solo perché rappresenta l’ultimo baluardo dove si possono immaginare spiagge non assediate dal cemento, come ancora se ne trovavano negli anni Settanta”.

“Le nostre associazioni – aggiungono – stentano a credere che il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Ente garante e responsabile della conservazione di questa Riserva Naturale, istituito proprio per il raggiungimento di questo specifico scopo, possa abdicare alla sua funzione e piegarsi a finalità commerciali e a interessi politici, autorizzando una palese violazione delle vigenti norme di salvaguardia. Stentano a credere che chi è tenuto a operare nel rispetto della normativa europea a tutela di questo un sito Natura 2000 non tenga conto del fatto che non sono ammessi interventi, neppure temporanei, che non siano finalizzati esclusivamente alla conservazione della biodiversità, dimenticando così la propria missione primaria”.

“Legambiente Versilia e Amici della Terra sostengono fermamente il motto La Lecciona non si tocca che giovedì (5 agosto, ndr) campeggiava sul muraglione della diga foranea con uno stendardo di 100 metri perché credono altrettanto fermamente che le scelte sbagliate possono essere riparate con alternative che rispettino l’ambiente e i sentimenti di coloro che lo difendono – concludono – Perché non indirizzare la scelta su spiagge già attrezzate che ancora evocano lo scenario degli anni Settanta, spostando le riprese in un periodo ai margini della stagione balneare? Legambiente Versilia e Amici della Terra auspicano che ci si orienti verso un sostanziale ripensamento dell’iniziativa e sono per questo pronte al dialogo ma sono anche determinate a sostenere gli altri movimenti ambientalisti della Versilia, e non solo, che inevitabilmente si mobiliteranno per impedire anche questo ennesimo affronto all’area, con tutti le manifestazioni di protesta e di ricorso giuridico disponibili”.