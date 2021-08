Questa mattina (10 agosto) si è svolta a Piano di Mommio la commemorazione dei Martiri della Sassaia, organizzata dal Comune di Massarosa in collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi, per coloro che il 10 agosto 1944 furono barbaramente trucidati dai nazisti. Tra i 38 civili che, in quel tragico giorno, persero la vita, rimasero coinvolti anche 8 fortemarmini. Alla cerimonia, in rappresentanza del Comune di Forte dei Marmi, hanno partecipato l’assessore alla salute e alle politiche sociali Simona Seveso e il consigliere Massimo Lucchesi.

“Ringrazio tutti i presenti, soprattutto le famiglie delle vittime – ha commentato l’assessore Seveso – perché è importante che ogni anno si ricordino tragedie come questa, affinché la storia ci insegni a non ripetere gli errori del passato”.

Al termine della messa, officiata dal parroco di Piano di Mommio, è stata deposta come da tradizione la corona d’alloro e un mazzo di fiori davanti al cippo commemorativo dei Martiri.