Festival di Burlamacco, continua la prevendita: il ricavato in beneficenza per la Onlus il sorriso di Elisa

Sarà il giornalista Francesco Borraccini a presiedere quest’anno la giuria mista tecnico-popolare che sancirà il vincitore del quindicesimo Festival di Burlamacco, in programma sabato 21 agosto al parco di BussolaDomani a Lido di Camaiore.

Borraccini nasce a Viareggio nel 1957; studia pianoforte per quattro anni, dal 1966 al 1970. Diplomato in ragioneria, inizia a lavorare in banca dal 1980. Parallelamente, fin dagli anni ‘70 collaborare con le testate giornalistiche de La Nazione ed Il Telegrafo occupandosi di Sport. Dalla metà degli anni ‘70 fino agli anni ’90 vanta collaborazioni con Radio Mare, Radio Viareggio, Radio Babilonia, e Radio Station Versilia. Giornalista pubblicista dal 1990, inizia ad occuparsi di spettacolo, in particolare della rassegna teatrale della Canzonetta viareggina, che seguirà per conto del quotidiano Il Tirreno dal 1990 al 2017. Sempre per il quotidiano locale, è l’inviato al Miccio Canterino di Querceta e allo Sprocco d’Argento di Pietrasanta per 10 anni. Giurato in pianta stabile del concorso musicale per giovani talenti di Agosto al Fienile, presenta il Viareggio Gospel Festival per quattro anni. Nel 2004, insieme ad altri appassionati, fonda la Banda di Matti, compagnia teatrale amatoriale viareggina, tutt’ora in scena. Negli ultimi anni presta la sua opera come conduttore di serate, incontri e presentazioni di libri, alternando collaborazioni come registra in diverse compagnie locali e curando, dal 2015, come addetto stampa e presentatore, le rassegne del Teatro Estate in Pineta di Ponente a Viareggio. Francesco Borraccini entrerà da quest’anno a far parte della “Hall of fame” dei presidenti del Festival di Burlamacco:

I presidenti delle passate edizioni:

2007: Gualtiero Lami

2008: Gianluca Domenici

2009: Bonino

2010: Egisto Olivi

2011: Massimiliano Grazzini

2012: Massimo d’Alessandro

2013: Luciana Madrigali

2014: Gian Luca Cucchiar

2015: Adriano Barghetti

2016: Battista Ceragioli

2017: Riccardo Arrighini

2018: Antonio Melani

2019: Fabrizio Galli

2020: Tiziano Nicoletti

Continua la prevendita

La finalissima del Festival di Burlamacco 2021 in programma sabato 21 agosto si avvicina e la prevendita dei biglietti continua spedita in questi giorni. La prevendita è attiva tutti i giorni dalle 20 alle 21 e dalle 21,30 alle 22 alla biglietteria di Bicinema nel parco di BussolaDomani, Viale Kennedy, Lido di Camaiore.

I posti saranno divisi in due settori, come per tutti gli altri eventi Bicinema: posti a sedere numerati 13 euro + 2 euro di prevendita; posti picnic prato (max 4 persone) 10 euro + 2 euro di prevendita.

Si ricorda che per tutti gli spettatori under 10 è disponibile la gratuità solo per i posti picnic prato.

In ottemperanza alle nuove norme sanitarie per lo svolgimento di eventi all’aperto, si ricorda che all’ingresso dell’area spettacoli, oltre al biglietto sarà richiesto il Green Pass o in sostituzione un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti allo show o attestato di guarigione dal Covid 19 successivo al 21 febbraio o certificato di prima dose precedente al 6 agosto. Gli spettatori sprovvisti di uno di questi quattro certificati non potranno accedere all’area spettacoli. Tutte le info sulla prevendita sono disponibili sul nostro sito www.carnevalari.it.

Sarà destinato alla Onlus “Il sorriso di Elisa” il progetto di beneficenza 2021 del Movimento dei Carnevalari.

La Onlus, creata dopo la scomparsa di Elisa Pezzini a seguito di un tragico incidente stradale dai genitori Stefano e Simona, si occupa di combattere dal 2015, grazie a molti specialisti, la violenza stradale, una piaga che continua ad uccidere fin troppi giovani.

I Carnevalari, in accordo con i genitori di Elisa, doneranno il ricavato del Festival 2021, dei gadget e dei cd ufficiali della 15esima edizione della rassegna canora, tolti i costi di produzione, a questa importante realtà attiva sul nostro territorio, per finanziare tutti i progetti e le iniziative di divulgazione e sensibilizzazione dei pericoli legati alla sicurezza stradale.