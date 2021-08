Capannina, Jerry Calà protagonista del weekend di ferragosto

Come da tradizione, sarà un ferragosto denso di appuntamenti alla Capannina di Franceschi. Il locale della famiglia Guidi sarà sempre aperto per l’aperitivo dalle 19 e per la cena-spettacolo con inizio alle 21,15, che vedrà come protagonisti Stefano Busà al piano bar e Charlie Dee in consolle, che curerà la selezione musicale.

Domani sera (13 agosto), torna sul palco il chitarrista Samuele Borsò, artista in grado di coinvolgere e ammaliare il pubblico proponendo successi immortali. Per sabato (14 agosto) è in programma il Jerry Cala Show, evento topico del weekend. Dopo la straordinaria performance offerta nei giorni scorsi dopo un anno e mezzo di assenza, l’eclettico showman promette di ripetersi attingendo al suo vasto e iconico repertorio, in una serata che si preannuncia scoppiettante e che accompagnerà lo scoccare dell’attesissima festa di mezza estate.

La sera di domenica (15 agosto) invece prevede atmosfere da Folies Bergère e da Moulin Rouge. La Capannina si trasformerà in un locale parigino per il Can Can Show, durante il quale si esibirà un corpo di abili ballerine che già la scorsa estate ha ottenuto un grande successo.

Mercoledì (18 agosto) salirà sul palco Riccardo Fogli, altro ospite di lustro e pietra miliare della musica italiana. L’artista, ex membro dei Pooh, ripercorrerà la sua lunga e intensa carriera, rievocando le tappe più significative del suo percorso artistico.

La serata di venerdì (20 agosto) sarà invece dedicata alla notte del compleanno. La Capannina raggiungerà infatti lo storico traguardo dei 92 anni di attività. Oltre ai soliti Stefano Busà e Charlie Dee ci sarà la cantante Azzurra Sbrana e il richiestissimo Can Can Show.

Il personaggio clou della serata sarà Dario Ballantini. Per l’occasione il brillante imitatore proporrà la galleria dei suoi personaggi televisivi di successo: dallo stilista Valentino a Gianni Morandi, da Zucchero a Vasco Rossi. Girerà anche tra i tavoli e interagirà con i presenti, partecipando al tradizionale rito del taglio della torta e al brindisi.

Il giorno successivo sabato 21 agosto ancora spazio per il chitarrista e showman Samuele Borsò. Venerdì 27 agosto tornano le musiche di Stefano Busà e Charlie Dee, mentre per sabato 28 agosto è previsto il ritorno del cantante Alexis Buselli, vera e propria rivelazione delle ultime due estati. Sabato 28 agosto Charlie Dee sarà affiancato da Kiss Sorrentino. Domenica 29 agosto invece ci sarà di nuovo Stefano Busà.