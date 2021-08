Al Lido cult arriva Sandra Milo nelle nuove vesti di poetessa. L’appuntamento domani (14 agosto) alle 21,30 a Lido di Camaiore.

Con il suo libro Il corpo e l’anima (Morellini) è lei l’ospite della terza serata della rassegna editoriale pop diretta da Laura Muzzupappa e Marco Aureli. La intervisterà Michele Cucuzza, giornalista e conduttore televisivo di programmi Rai come La Vita in diretta e Uno Mattina in libreria anche lui con una biografia illustrata che racconta una delle figure più iconiche del nostro tempo a dieci anni dalla sua scomparsa: Steve Jobs. Vita e invenzioni di un genio coraggioso (Armando Curcio).

Sandra Milo, eterna musa e anche scrittrice, dice: “Risponderò a tutte le domande che Cucuzza vorrà farmi”. Sarà, per certi versi, una sorta di reunion: ad accompagnare Sandra Milo ci sarà la figlia Debora Ergas, giornalista televisiva da più di trent’anni a La Vita in Diretta che ha lavorato proprio con Cucuzza.

“Abbiamo visto Sandrocchia (come la chiamava Fellini) in azione sul grande e piccolo schermo sotto la regia di mostri sacri come lo stesso Federico, Roberto Rossellini e Dino Risi. L’abbiamo vista in innumerevoli trasmissioni come conduttrice, concorrente e opinionista. L’abbiamo vista ricevere due Nastri d’argento come miglior attrice non protagonista e, quest’anno, il David di Donatello alla carriera. L’abbiamo anche ammirata in teatro – commentano gli organizzatori -. E ora la apprezzeremo come autrice di poesie”.

Nei componimenti di Sandra Milo c’è come l’abbraccio materno ideale, quello di chi ama senza riserve e accoglie per vocazione, tracce di quegli stati d’animo di certe notti insonni, forse proprio di mezza estate. Tra una rima e un racconto, la presentazione verrà arricchita da foto, filmati di repertorio cinematografico e televisivo, per evocare i momenti più significativi della carriera di una delle icone popolari del cinema e della tv italiani. L’incontro con Sandra Milo e Debora Ergas è a ingresso libero. I posti a sedere sono distanziati secondo le attuali disposizioni anti Covid. Si entra con l’esibizione del green pass.