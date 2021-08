Ciclopista attraverso la Lecciona: il sindaco di Viareggio svela il progetto

Come sarà la ciclopista che attraversa la Lecciona. Lo spiega il sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro.

“La Tirrenica al di fuori del Parco sarà lunga 3 chilometri e larga 2,50 metri. Il tratto comunale inizia alla Fossa dell’Abate, passa sulla nuova pista in costruzione alla Terrazza della Repubblica, e dopo la passerella del molo inizia il tracciato in sede promiscua fino in via Mameli Codecasa – precisa il primo cittadino – La pista percorre la via fino alla banchina Tomei, la costeggia, arriva al ponte che separa le due darsene e quindi aulla banchina Biancalana. Percorre la banchina fino a via Coppino e da lì fino alla via dei Pescatori, fino all’intersezione con via Salvadori. Continua per un piccolo tratto di viale Europa, poi l’interno del Latinoamericano che verrà interamente sistemato, per poi ritornare sul viale Europa. Qui corre sul marciapiede centrale da allargare fino all’intersezione con via delle Ginestre, quindi alla fine del viale Europa”.

“A Torre del Lago – aggiunge – la ciclopista di viale Kennedy sarà spostata lato Vecchiano, e il percorso pedonale lato Viareggio, per sfruttare meglio il tratto di pista esistente tra il confine di Vecchiano e il viale Europa. Lungo la Marina di torre del Lago la ciclopista correrà tutta lato mare. Il progetto prevede di realizzare una ciclopista in terra battuta nella zona retrodunale della Lecciona che collega la Marina di Levante alla Marina di Torre del Lago.Un intervento conservativo sull’attuale stradello, che non vedrà asfaltature alcune né illuminazione pubblica e che sarà messo in sicurezza, con una manutenzione continua annuale affidata tramite bando.