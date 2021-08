Versilia, si rinforzano i controlli nelle zone della movida in vista di Ferragosto

Per il weekend di Ferragosto i carabinieri di Viareggio hanno pianificato una serie di controlli su tutto il territorio di competenza per dare una tempestiva ed efficace vigilanza e per fornire assistenza a chi dovesse trovarsi in difficoltà.

In particolare, è stato previsto un vasto dispiegamento di forze delle stazioni carabinieri, coadiuvate dalle “gazzelle” della sezione radiomobile, per il pattugliamento del territorio e per assicurare una fitta rete di controlli su tutte le aree di competenza. In questo periodo di vacanza, infatti, sono state rinforzate le pattuglie impegnate su strada per il controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto della forme di criminalità diffusa, soprattutto nelle ore notturne, per la prevenzione dei furti in appartamento e delle rapine e per il controllo della movida.

Sarà infatti alta l’attenzione nelle zone della movida e su tutta la fascia costiera di competenza, dove si registra già una numerosa presenza di persone, anche con appositi controlli con l’utilizzo dell’etilometro per prevenire e reprimere le guide in stato di ebbrezza.

Saranno inoltre intensificati i tradizionali servizi svolti per il contrasto alla microcriminalità con unità antiborseggio nei luoghi turistici e con appositi controlli agli esercizi commerciali e locali per verificare il possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività e per il rispetto della normativa anticovid.