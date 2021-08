Sicurezza, al Forte consegnate a tutte le forze dell’ordine credenziali per nuove telecamere

Nella mattinata di ieri, il consigliere delegato alla sicurezza e al decoro Luigi Trapasso, ha consegnato, nella sala operativa del comando dei vigili di Forte dei Marmi, a tutte le forze dell’ordine, le credenziali di accesso alla telecamere adibite alla visualizzazione delle targhe dei veicoli che circolano per le strade del Comune. Presenti alla consegna il commissario Antonio Losacco, il responsabile della polizia scientifica Giacomo Castagnini; i carabinieri di Forte dei Marmi, il comandante della polizia municipale Giuseppe Antonelli, il commissario della polizia municipale Giovanni Fontana e l’ass. capo Franco Petroni.

“Le nuove telecamere sono state installate per potenziare la videosorveglianza delle strade e del centro del Comune di Forte dei Marmi – ha commentato il consigliere ed ex carabiniere Trapasso – sono telecamere di ultima generazione che permettono di avere un maggior controllo del territorio e di accedere ai dati dei veicoli in tempo reale, in modo da poter agire più rapidamente in caso di necessità. A nome di tutta l’amministrazione ringrazio il segretario generale Luca Lazzarini e Ilaria Pellegrini della polizia municipale che si sono attivati, con celerità, per l’installazione delle stesse”.

Attualmente il territorio del Comune di Forte dei Marmi, conta 54 telecamere di videosorveglianza, posizionate su 43 obiettivi diversi, 13 delle quali hanno la funzione di lettura delle targhe dei veicoli. Le riprese vengono fatte in tempo reale e possono essere visionate anche da remoto da tutte le forze dell’ordine del territorio.

Al comando della polizia municipale inoltre sono presenti tre monitor in cui, in tempo reale, si possono visionare i vari siti della città: nord, sud e centro, ovviamente nel rispetto della privacy. Oltre alle 54 telecamere di videosorveglianza, sono state aggiunte ulteriori 5 telecamere mobili sulle isole ecologiche per poter controllare anche l’abbandono dei rifiuti. Entro la fine dell’estate da 5 diventeranno 10 telecamere fisse. Nel piano generale di sicurezza del territorio, è previsto inoltre nei mesi autunnali l’implementazione di altre 8 telecamere che nell’ambito dell’attività investigativa saranno un supporto prezioso per la polizia giudiziaria.