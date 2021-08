Sulle spiagge libere di Forte dei Marmi vietate le bevande in bottiglie di vetro o in lattina

Nuova ordinanza del sindaco: fino a metà settembre divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattina presso le spiagge libere di Forte dei Marmi

Bruno Murzi, a seguito di alcuni episodi verificatesi nei giorni scorsi sulle spiagge libere del Comune di Forte dei Marmi, dove sono state abbandonate durante la notte bottiglie di vetro rotte e lattine potenzialmente pericolose per i bagnanti che fruiscono delle spiagge e quindi costituenti fattori di rischio per l’incolumità delle persone che utilizzano questa area, ha stabilito che fino al 15 Settembre è vietata la detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine nell’intera area demaniale delle spiagge libere del Comune di Forte dei Marmi.

Salvo il fatto che la condotta non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dell’ ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, della somma di 50 euro