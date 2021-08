Venerdì (20 agosto) alle 21,15 andrà in scena al teatro Estate, pineta di Ponente a Viareggio Attento Scrooge: Sos Fantasmi. Uno spettacolo di teatro e musica, tratto liberamente dal grande classico di Dickens Il canto di Natale con ricavato in beneficenza (5 euro il biglietto) ad opera del gruppo de ”i Giocolieri delle Stelle” Anspi S. Rita Viareggio. Per prenotazioni 3474529020 o direttamente al teatro Estate.

Una rivisitazione ironica e attenta in abiti in stile d’epoca, musiche appassionanti e balletti coinvolgenti, fantasmi e personaggi caratteristici oltre ad emozionare, faranno rivivere al grande pubblico un classico senza tempo adatto a tutte le età.

Dopo una lunga pausa, i Giocolieri delle Stelle torneranno sul palco dopo aver vinto prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali in vari festival del cinema, con il fanfilm Due destini travolti dalla rivoluzione la storia di Lady Oscar e Maria Antonietta.