“Non abusare, la festa deve continuare”.

Questa è stata la principale tematica dell’operazione organizzata dalla polizia municipale di Camaiore e terminata questa mattina alle 3. Ben 18 gli operatori In servizio con 7 veicoli e due etilometro, con postazioni preordinate frutto di un piano che vedeva coinvolti in prima battuta la zona capoluogo per poi terminare in zona Lido.

Tre gli obbiettivi: il primo preventivo, con la distribuzione di un volantino atto a dissuadere dall’abuso di alcool e droghe con le possibili conseguenze, il secondo repressivo , indirizzato al contrasto di quei comportamenti che pregiudicano la sicurezza stradale, monopattini compresi e il terzo destinato al controllo dei locali di somministrazione e degli stabilimenti balneari x il rispetto delle ordinanze sindacali x la somministrazione di alcolici.

Tutti gli obbiettivi sono stati centrati e questi sono i risultati: 97 i veicoli controllati; 28 quelli verbalizzati ( monopattini, guida con patente non convertita, cinture di sicurezza , omessa revisione. Una patente ed una carta di circolazione ritirate); una denuncia per guida in stato di ebbrezza, 3 verbali per possesso di bevande alcoliche in recipienti di vetro fuori dai locali; 1 sequestro di una bottiglia di vodka il cui proprietario si è dato alla fuga, 5 locali di somministrazione controllati, controllo generale per le attivita svolte negli stabilimenti balneari oltre le 24.

“E’ stata un’ operazione importante – commenta il comandante Barsuglia – che ci ha permesso di garantire maggiore sicurezza in un periodo ed in una serata particolari e strategici a livello turistico. La nostra presenza, assieme ai carabinieri di Lido ha sedato una rissa sul nascere fra ragazze in piazza Lemmetti”.