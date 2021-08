L’ex sindaco di Viareggio Leonardo Betti investito sul lungomare.

“Ero in motorino – racconta alla redazione di Lucca in Direttta – quando un’auto, targa americana, mi ha tagliato la strada per entrare in un parcheggio a lisca. Sono rovinato a terra, con la gamba rimasta sotto al mezzo a due ruote”

Ora, Betti, è al pronto soccorso in attesa di fare una lastra per capire se ci sia qualche frattura e ha postato sui social una foto.

Ferie d’agosto rovinate.