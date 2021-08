Tre voci conosciute in tutta Italia per le loro interpretazioni nelle opere popolari, e applaudite nei più importanti palcoscenici della penisola. Sono quelle di Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Calatone, amici dall’intesa artistica unica capaci di donare al pubblico emozioni spettacolari, che dopo il grande successo ottenuto a Trieste e Marostica sbarcano a Torre del Lago con Musicall, il concerto. Una raccolta del meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi, in scena domani (17 agosto) a Torre del Lago Puccini (Lu) nel Gran teatro Giacomo Puccini.

In Musicall Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono melodie e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali i film e le opere di grandi registi e grandi compositori. Così, come in un grande zapping musicale, si passa dalle atmosfere di West side story a quelle di Moulin Rouge, da quelle de Il postino a quelle di Romeo e Giulietta e da Jesus Christ Super Star a Nuovo cinema paradiso. Il tutto impreziosito dal loro omaggio alla grande musica italiana e a quello del loro Nostre Dame de Paris, lo spettacolo che li ha fatti conoscere al grande pubblico e grazie al quale loro stessi si sono conosciuti. Non mancheranno quindi aneddoti e curiosità frutto delle tantissime recite trascorse insieme.

Sul palco, i tre artisti saranno accompagnati dai ventisei elementi dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana diretta dal maestro Diego Basso. Per le date contrassegnate da asterisco saranno accompagnati da pianoforte e quartetto d’archi.

“Dopo questo silenzio assordante, avevo un bisogno vitale di tornare alla musica condividendone l’amore con una gioia ed una leggerezza quasi dimenticate… – dice Giò di Tonno – Non potevo sperare di meglio che farlo con due grandi artisti, amici fraterni… Finalmente di nuovo insieme, protagonisti in teatro di un concerto appassionante come un film”.

“Vent’anni di lavoro. Vent’anni di amicizia. Quando canto con loro mi sento subito a casa. Con questa tournée si realizza un sogno che tutti e tre, fin dalla prima esecuzione di Bella, abbiamo cullato nei nostri cuori: dunque eccoci qui, Gio, Gra e Vitto, ancora insieme, con una grande orchestra diretta da un altro amico incontrato sulla via della musica Diego Basso. Che emozione!” commenta Vittorio Matteucci.

“Condivo da 20 anni il palcoscenico con Giò e Vittorio, due artisti e amici straordinari – afferma Graziano Galatone – Notre Dame de Paris è stato l’inizio di una grande avventura insieme, che oggi ci ha portato a realizzare un progetto che da tanto tempo sognavo, uno spettacolo unico nel suo genere che ci vede protagonisti in un viaggio nella musica che più amiamo”.

