Danni alla Lecciona per Ferragosto, protesta Legambiente

Danneggiamenti di Ferragosto alla Lecciona, torna all’attacco Legambiente Versilia, che posta la foto dei danni a una staccionata.

“Semplici postumi del Ferragosto, come ha detto qualcuno? – dice – No, la foto mostra la distruzione delle staccionate in fondo al camminamento numero 4, appena ripristinate dall’Ente Parco con finanziamento regionale. C’è qualcosa che vorremmo dire al nostro sindaco: Ecco signor sindaco, la Lecciona la toccano eccome, guardi i risultati. E non ci sembra che lei si sia mai preoccupato di andare a vedere i risultati delle sue esortazioni”.

“A fronte di reiterate violazioni dei divieti – di campeggio, di accensione fuochi, di abbandono rifiuti, di calpestio delle dune – conclude Legambiente – come da noi più volte segnalato e con la consapevolezza che il fenomeno si accentua sotto Ferragosto per l’aumento delle presenze, continuiamo a soffrire della mancanza di sorveglianza e controllo da parte dell’amministrazione e questi sono i risultati. Per questo riaffermiamo con maggior convinzione La Lecciona non si tocca!”