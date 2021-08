Domani (18 agosto) il tour in versione elettrica di Enrico Ruggeri farà tappa alla Versiliana. Sul palco di Pietrasanta porterà le canzoni dell’ultimo album Alma, uscito nel 2019, e alcuni dei suoi brani più famosi, da Contessa a Polvere, passando per Il mare d’inverno, offrendo al pubblico serate di grande musica che coniugano rock e canzone d’autore.

Enrico Ruggeri ha scelto di ripartire per rispetto nei confronti dei tanti fan che lo attendono da oltre un anno e di tecnici e musicisti. Nonostante la difficoltà di questo periodo storico, è un tour elettrico con la band sul palco, formata da Francesco Luppi al pianoforte e alle tastiere, Paolo Zanetti alle chitarre, Fortu Sacka al basso e Alessandro Polifrone alla batteria.

Inoltre, la Nazionale cantanti, che quest’anno festeggia 40 anni di attività umanitaria, il cui attuale presidente è proprio Enrico Ruggeri, affianca per il quinto anno consecutivo l’Associazione Olimpiadi del cuore onlus, fondata da Paolo Brosio, nell’organizzazione della due giorni di solidarietà Mattone del cuore che si terrà il 25 e 26 agosto in Versilia.

La Nazionale cantanti, con l’associazione La Partita del cuore, umanità senza confini, mette a disposizione dell’evento l’Sms solidale 45527 (attivo dal 20 agosto al 20 settembre). Il ricavato verrà devoluto a sostegno del progetto del primo ospedale di pronto soccorso di Medjugorje. La prima giornata si svolgerà mercoledì 25 agosto nello storico Twiga di Marina di Pietrasanta con il Gran Galà Dinner del Cuore (inizio 21,30).

Giovedì 26 agosto, invece, l’evento si sposterà per l’aperitivo allo stabilimento balneare Alpemare di Forte dei Marmi di Andrea e Veronica Bocelli e a seguire a Villa Bertelli con la serata Canzone del Cuore. Enrico Ruggeri si esibirà in entrambe le serate. Le prevendite sono disponibili su Ticketone (clicca qui).

Saranno 48 ore in cui, agli artisti che fanno parte della Nazionale cantanti, in primis il presidente Enrico Ruggeri, si alterneranno molti altri grandi nomi della musica italiana, personaggi dello sport, dello spettacolo e della televisione, in due serate speciali che hanno gli occhi puntati sulla solidarietà.